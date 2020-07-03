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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman açıklaması
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Haber Giriş: 03.07.2020 - 12:09,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman açıklaması

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Son Dakika | Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman açıklaması
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, eski yönetime kırgınlıklarının olduğunu ifade ederken geldiği günden bu yana ibra edilmemesi yönünde bir kampanya yapıldığını belirtti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi "Eski yönetime kırgınlıklarım var. Geldiğim günden beri ibra edilmemem için bir kampanya var. Göreve geldiğim günden beri düşman sayım artmaya devam ediyor. Benim Ümraniye'deki yaptıklarım, başarılarım belli. Kimse atacakları iftiralarla beni yorabileceğini düşünmesin." dedi.

Detaylar geliyor...

 

Son Dakika | Beşiktaşta başkan Ahmet Nur Çebiden Fikret Orman açıklaması

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