Son Dakika: Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi şampiyonluk kutlamaları için tarih verdi!

Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları;

Zor bir sezondu. Pandemi vardı, kupa vardı, 40 maç vardı. Öncelikle Allah yardım etti. Oyuncuların mücadelesiyle, Sergen Hoca ile, teknik kadro ile, çalışanlarımızla şampiyonluğu hak ettik. Kazanmaya devam etmek istiyoruz

"KONUŞACAK HALİM YOK"

Konuşacak halim yok. Çok mutluyum. Çok zor bir sezondu. Pandemi, 40 maç, kupa, hep zor şeyler vardı. Allah yardım etti. Çocuklarımın mücadelesiyle, Sergen Hoca, teknik kadronun emekleriyle burada böyle şampiyon olduk.

"YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu bir başlangıç. Yola devam, devam edeceğiz. Alıştık artık.

"HEDEFİMİZ 19 MAYIS'TA KUTLAMAK"

"Hedefimiz, 19 Mayıs, saat 19.03'te şampiyonluk kutlamasını yapmak."