Son Dakika: Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi: 'Bunu hak ettik'

Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları;

Zor bir sezondu. Pandemi vardı, kupa vardı, 40 maç vardı. Öncelikle Allah yardım etti. Oyuncuların mücadelesiyle, Sergen Hoca ile, teknik kadro ile, çalışanlarımızla şampiyonluğu hak ettik. Kazanmaya devam etmek istiyoruz

KONUŞACAK HALİM YOK

Konuşacak halim yok. Çok mutluyum. Çok zor bir sezondu. Pandemi, 40 maç, kupa, hep zor şeyler vardı. Allah yardım etti. Çocuklarımın mücadelesiyle, Sergen Hoca, teknik kadronun emekleriyle burada böyle şampiyon olduk.

YOLA DEVAM EDECEĞİZ

Bu bir başlangıç. Yola devam, devam edeceğiz. Alıştık artık.