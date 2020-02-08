Son Dakika | Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesi Gökhan Gönül şoku!
Süper Lig'de Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş'ta Gökhan Gönül cezalı duruma düştü.
Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku yaşanıyor.
Gaziantep maçının 55. dakikasında gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düşen Gökhan Gönül, zorlu Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak
Bu sezon Trabzonspor, Denizlispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında sarı kart gören tecrübeli futbolcu, Gaziantep karşısında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Gökhan, 23. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyebilecek.
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