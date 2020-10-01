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Futbol
Haber Giriş: 01.10.2020 - 16:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta ayrılık! Umut Nayir'in yeni takımı...

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Son Dakika | Beşiktaş'ta ayrılık! Umut Nayir'in yeni takımı...
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Beşiktaş'ta Umut Nayir ile yollar ayrıldı. 27 yaşındaki golcü oyuncu, kiralık olarak Hajduk Split'e transfer oldu.

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  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Umut Nayir, Hajduk Split ile anlaşma sağladı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; 27 yaşındaki forvet, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralık olarak forma giyecek.

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Umut Nayir'i kadroda düşünmediklerini itiraf etmişti.

Öte yandan oyuncunun menajeri Ergün Yücel ise "Hajduk Split ile kiralama konusunda ciddi aşama kaydettik" ifadelerini kullanmıştı.

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