Son Dakika | Beşiktaş'ta ayrılık! Umut Nayir'in yeni takımı...

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Umut Nayir, Hajduk Split ile anlaşma sağladı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; 27 yaşındaki forvet, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralık olarak forma giyecek.

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Umut Nayir'i kadroda düşünmediklerini itiraf etmişti.

Öte yandan oyuncunun menajeri Ergün Yücel ise "Hajduk Split ile kiralama konusunda ciddi aşama kaydettik" ifadelerini kullanmıştı.