MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Beşiktaş'ta ayrılık! Oğuzhan Akgün, Altınordu'ya kiralandı... | Transfer haberleri
GeriFutbol Son dakika | Beşiktaş'ta ayrılık! Oğuzhan Akgün, Altınordu'ya kiralandı... | Transfer haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 12:57 | Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş'ta ayrılık! Oğuzhan Akgün, Altınordu'ya kiralandı... | Transfer haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Beşiktaş'ta ayrılık! Oğuzhan Akgün, Altınordu'ya kiralandı... | Transfer haberleri
Abone Olgoogle-news

Altınordu, Beşiktaş’tan 19 yaşındaki santrfor Oğuzhan Akgün ile 2+2 yıllık sözleşme imzaladı.

7
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Altınordu; Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli ve Hüseyin Altuğ Taş transferlerinin ardından bir futbolcuyu daha renklerini bağladı.

Kırmızı-lacivertliler, Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu Oğuzhan Akgün ile 2+2 yıllık sözleşme imzaladı. 

Oğuzhan Akgün, geçtiğimiz sezon Beşiktaş’tan İstanbulspor’a kiralanmıştı. Genç santrfor, İstanbulspor formasıyla 6’sı lig, 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 9 maça çıkmıştı.

 

Son dakika | Beşiktaşta ayrılık Oğuzhan Akgün, Altınorduya kiralandı... | Transfer haberleri

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle