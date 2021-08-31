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Son dakika: Beşiktaş'ta ayrılık! Jeremain Lens'in yeni takımı...
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta kadro dışı olan Jeremain Lens'in sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Lens'in yeni adresi VavaCars Fatih Karagümrük olacak.
Beşiktaş'ta kadro dışı olan Hollandalı yıldız Jeremain Lens ile yollar ayrılıyor. NTV Spor'un haberine göe Jeremain Lens’in sözleşmesi feshedildi.
Holladalı oyuncu kariyerine, VavaCars Fatih Karagümrük’te devam edecek.
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