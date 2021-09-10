Son Dakika: Beşiktaş'ta Atiba ve Larin, Malatyaspor maçında yok
Kanada milli takımından geç dönen Atiba Hutchinson ve Cyle Larin, Beşiktaş'ın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş'ın açıkladığı kamp kadrosunda yeni transfer Pjanic yer alırken Atiba ve Larin, yer almadı.
Bu kararın, ülkeleriyle Dünya Kupası Elemeleri CONCACAF'ta mücadele eden yıldız isimlerin Kanada Milli Takımı'ndan geç dönmeleri nedeniyle alındığı öğrenildi.
Ligde 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanı bulunan siyah beyazlılar, aynı puanı paylaştığı Konyaspor ve Galatasaray'ın averajla önünde 3. sırada yer alıyor.
Beşiktaş yarın Yeni Malatyaspor ile saat 20:00'de Vodafone Park'ta karşılaşacak.