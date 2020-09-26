Son Dakika | Beşiktaş'ta Atiba şoku! Kadroya alınmadı...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fraport Tav Antalyaspor maçında sakatlanan Atiba Hutchinson'ın İttifak Holding Konyaspor müsabakasının kadrosuna alınmadığını açıkladı.

Öte yandan siyah beyazlı ekipte İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosu da belli oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna 21 futbolcu dahil etti.

BEŞİKTAŞ'IN İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇI KADROSU

Ersin Destanoğlu

Utku Yuvakuran

Francisco Montero

Erdoğan Kaya

Fabrice Nsakala

Welinton Souza

Domagoj Vida

Rıdvan Yılmaz

Oğuzhan Özyakup

Tyler Boyd

Ajdin Hasic

Necip Uysal

Adem Ljajic

Dorukhan Toköz

Atakan Üner

Kartal Kayra Yılmaz

Bernard Mensah

Gökhan Töre

Güven Yalçın

Cyle Larin

Vincent Aboubakar

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbol Takımımızın Fraport Tav Antalyaspor ile oynadığı müsabaka sonrası ayak bileği posterior impingement tanısı ile tedavi altına alınan futbolcumuz Atiba Hutchinson’ın ağrılarının devam etmesi nedeni ile İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosuna alınmaması teknik heyetimize tavsiye edilmiş, söz konusu tavsiyenin teknik heyetimizce uygun görülmesi sonucunda Atiba Hutchinson, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna alınmamıştır.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



Dr. Tekin Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü