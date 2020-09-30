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Futbol
Haber Giriş: 30.09.2020 - 15:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Atiba sevinci! Takımla çalıştı...

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Atiba sevinci! Takımla çalıştı...
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Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

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  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktik programın yer aldığı uygulamalar üzerinde duruldu. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan sakatlığını atlatan Atiba Hutchinson takımla birlikte çalıştı.

 

Son Dakika | Beşiktaşta Atiba sevinci Takımla çalıştı...

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