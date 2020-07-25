Son Dakika | Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'dan yeni sözleşme açıklaması!

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Atiba Hutchinson'ın açıklamaları;

Oyuncu karakterim böyle. Büyük bir kulübü temsil ediyorum ve her zaman elimden geleni yapıyorum. Bazen üst düzey performans gösteremiyorum ama hep takım için çalışıyorum. Bu akşam çok değerli bir galibiyet aldık. Ligi iyi noktada bitirdik

'KONTRAT KONUSUNU KONUŞACAĞIZ'

Şampiyonlar Ligi ön elemesi için önümüzde bir yol olabilir, buna bakacağız. Kontrat konusunu da konuşacağız

'BEŞİKTAŞ'TA KALMAK HARİKA OLUR'

Bir sezon daha Beşiktaş'ta kalmak harika olur. Beşiktaş için her şeyimi vermeye devam etmek istiyorum. Nasıl olur bilmiyorum ama kalbimden geçen cevap 'Evet'