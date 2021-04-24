Son dakika: Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku!

Atiba Hutchinson Kayserispor maçında yok! Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Aboubakar, Larin, Cenk, Oğuzhan, Hasic ve cezalı olan Welinton, Kayserispor maçı kadrosunda yer almıyordu. Bu eksiklere Atiba da eklendi. Sol alt adalesinde ödem tespit edilen ve ağrıları artan tecrübeli futbolcunun kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Beşiktaş, Atiba'nın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı

Futbol Takımımızın yoğun maç trafiği nedeniyle sol kalf adale grubunda hissettiği hassasiyet son iki gün içinde yoğunlaşan futbolcumuz Atiba Hutchinson’ın dün gece Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol bacak soleus kasında ödeme rastlanmıştır.

Sağlık ekibimiz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, Hes Kablo Kayserispor maçında oynaması halinde kas yaralanması yaşama riskinin yüksek bulunduğu Atiba Hutchinson’ın maç kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir.

Atiba Hutchinson’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir.

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