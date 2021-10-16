Son dakika: Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlandı! Sporting ve Galatasaray maçlarında...

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Atiba Hutchinson’ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir.
Atiba Hutchinson’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
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