Son Dakika: Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın talipleri artıyor! 4 milyon euro...

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Beşiktaş 'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak fazla verim alamadığı Alex Teixeira'nın taliplileri çıktı.

Sabah'ta yer alan haberde; Palmeiras'ın tecrübeli oyuncu için siyahbeyazlıların kapısını çaldığı ileri sürüldü. Beşiktaş'ın, oyuncunun bonservisini 4 milyon Euro olarak belirlediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Alex'le ilgilenen diğer kulübün ise Corinthians olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlıların son dönemde performansında kıpırdanma olan tecrübeli futbolcuyu şu an için göndermeye sıcak bakmadığı, teklifleri sezon sonunda değerlendirmeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında.