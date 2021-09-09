Son dakika: Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Josef De Souza'dan açıklamalar! Coutinho, Türk Milli Takımı, Şampiyonlar Ligi, Sergen Yalçın...

Beşiktaş'ın yıldızları Alex Teixeira ve Josef De Souza'nın A Spor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Teixeira: Brezilya'da antrenmanlarımı sürdürüyordum. Josef beni ikna etti. Transferi ona mal edebiliriz. İleride iyi bir menajer olabilir.

Josef: Alex'e daha yüksek teklifler vardı, bu nedenle transfer biraz zor oldu. 20 seneye yakın bir dostluğumuz var. Ailelerimiz de burada olacağı için Beşiktaş'ı tercih etti.

Teixeira: Finansal olarak çok daha iyi teklifler vardı ama hem Şampiyonlar Ligi hem de Josef etkeni sayesinde bu transfer gerçekleşti.

Josef: Ben 8, Alex 7 yaşındaydı. 20 senenin üzerinde arkadaşlığımız var. Birbirimizden uzak kalsak da irtibatımız hiç kesilmedi.

Josef: Coutinho'ya devamlı Beşiktaş'ı anlatıyorum. O, bizden 3 yaş küçük. Bizden ufak olduğu için gelip maçlarımızı izlerdi, sıkı bir Alex Teixeira hayranı. Barcelona'da onun yıldızlaşıp daha iyi duruma gelmesini umuyorum ama ileride Beşiktaş'a neden gelmesin?

Teixeira: Brezilya'da antrenmanlar yapıyordum ama maç temposu çok farklı. Burada en yakın zamanda kapasitemin üzerine çıkacağımı düşünüyorum. Önemli olan Beşiktaş'ın kazanması, benim de üzerime düşen gol ve asist yapmak.

Josef: Atiba, Salih, Mehmet Topal gibi çok kaliteli orta saha oyuncularına sahibiz. Bizim yorum yapmamız doğru olmaz, kararı hocamıza bırakalım.

Teixeira: Transfer hikayemin gerçek yüzünü kimse bilmiyor. Ben sanki Çin'i ve parayı Premier Lig'e tercih etmişim gibi gösterildi. Premier Lig dünyanın en iyi ligi. Liverpool ile Shakhtar arasındaki görüşmeler çıkmaza girmişti ve Liverpool vazgeçti transferden. Son gün Çin'den teklif gelince ailemi ve geleceğimi düşünerek böyle bir karar aldım. O zaman Coutinho da orada oynuyordu. İkimizin de birbirimize hayranlığı var. Beraber oynayacaktık ama bu gerçekleşmedi.

Teixeira: Sergen Yalçın'ın futbolculuğundaki birkaç videosunu izledim. Klasik bir 10 numara. Çok yetenekli bir oyuncuymuş.

Josef: Fenerbahçe'de oynarken Quaresma ile saha içinde yaşadıklarımdan dolayı bir önyargı da olabilirdi bana ama oynadığım takımlar için sahada hayatımı ortaya koyarım. Bunu taraftarlarımız da gördü, bir şüpheleri kalmamıştır umarım. O olayla ilgili de şunu söyleyebilirim; O günden sonra hiç konuşmadık ama benim için maç içinde olan maç içinde kalır. Maçtan 2 gün sonra Quaresma'yı görsem onunla konuşabilirdim.

Teixeira: Takımı tek başıma şampiyon yapamam, bu imkansız. Büyük bir kulüpteyiz, büyük oyuncular var. Hayatımızı ortaya koyacağız, kartallar gibi yüksekten uçacağız ve şampiyon olacağız ve Beşiktaş'ı şampiyon yapacağız. Şampiyonlar Ligi için de çok heyecanlıyım. Bu haftaki maçı geçip Dortmund maçına hazır olacağız. Tüyleri diken diken eden o müziği tekrar duyacağız.

Teixeira: Shakhtar'da Lucescu bana çok yardımcı oldu. Bende çok büyük emeği var, büyük bir futbolcu olmamda bana çok katkı sağladı. 19 yaşında Shakhtar'a gittim. Sergen hocamız da Lucescu ile çalışmış. Onun da tecrübelerinden faydalanmak istiyorum.

Josef: Türk futbolcusu yetenekli ve kaliteli. Çok rahatlıkla yabancı oyuncuyla forma yarışına girebilecek kapasitede. Sayılara, rakamlara takılmanın çok fazla anlamı yok. Bence yabancı kısıtlamasına gerek yok. Eğer Fenerbahçe'de veya o dönem Türkiye'de kalsaydım 4-5 yıl geçmiş olacağı için vatandaşlık alıp Türkiye Milli Takımı'nda oynamayı isteyebilirdim. Artık yaşımdan ötürü geçti ama yine de istenirse ben buradayım.