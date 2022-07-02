Son Dakika: Beşiktaş'ta Alex Teixeira için flaş karar açıklandı! Ayrılık için anlaşma...

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Süper Lig'de geçen sezonu 6. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta performansıyla beklentilerin altında kalan Alex Teixeira'nın ayrılığı açıklandı.

SUSKUN KALDI

Beşiktaş’ta perfomansı en çok tartışılan isimlerin başında gelen Alex Teixeira için ayrılık çanları çalmaya başladı. Bu sezon 24’ü ligde olmak üzere 31 resmi maçta görev almasına karşın sadece 4 gol, 1 asistlik katkı vermişti.

3 MİLYON EURO MAAŞ

Beşiktaş bedelsiz kadrosuna kattığ Alex Teixeira, siyah-beyazlılardan 3 milyon euro maaş kazanıyordu.

BİR ŞANS DAHA İSTEMİŞTİ AMA...

Beşiktaş yönetiminin yüksek maliyeti ve yaşı nedeniyle göndermeyi düşündüğü Alex Teixeira, 1 yıl daha kalmak istediğini bildirdi. Menajeri aracılığıyla yönetime mesaj gönderen 32 yaşındaki futbolcu, “Bekleneni veremediğimin farkındayım ama gelecek sezon benim için başka olacak. Kalırsam takıma çok faydalı olacağıma inanıyorum” demişti.

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MENAJERİYLE TOPLANTI

Bu gelişmelere karşın Teixeira ile yolları ayırma kararı alan Beşiktaş yönetimi, yıldız oyuncunun menajeri ve avukatıyla kulüpte görüşme gerçekleştirdi.

İNDİRİM YAP ÇAĞRISI SONRASI AYRILIK

Yönetimin, Beşiktaşlı futbolcudan indirim ya da sözleşme feshi talep ettiği öğrenildi.

Yapılan görüşmenin ardından oyuncu bonservisi bedelsiz olarak verilerek sözleşmeyi feshetme konusunda ikna edildi

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüp, toplantı sonrası Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Beşiktaş'ın duyurusunda şu ifadeler kullanıldı:

Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız.

Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlayış gösteren Alex Teixeira’ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.

1 YIL DAHA KONTRATI VARDI

Alex Teixeira'nın Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'e kadar devam ediyordu

Alex Teixeira, Shakhtar'da sergilediği performansla isminden söz ettirmiş ve Şubat 2016'da 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin takımı Jiangsu FC'nin yolunu tutmuştu.

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