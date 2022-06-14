Son dakika: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes tepkisi! "Yalan konuşanlar sussun"

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezonun ikinci yarısında Rizespor’da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes’in kendi futbolcuları olduğunu ve Galatasaray’a gitmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Çebi, “Gedson Fernandes için yalan konuşanlar artık sussun. Gedson, Beşiktaş’ın oyuncusu. Resmi açıklamayı görecekler. Galatasaray muhabirleri, Gedson ile ilgili ileri geri konuşmasın” dedi.

WEGHORST, SÖRLOTH’TAN ÖNDE

Santrfor mevkisine almayı düşündükleri Hollandalı Wout Weghorst’un transferi hakkında da bilgi veren Çebi, “Forvette ilk önceliğimiz Weghorst. Kendisi son kararını çarşamba günü bize iletecek. Weghorst, Alexander Sörloth’tan önde. Milli takım maçından sonra ailesiyle oturacak ve karar verecek” diye konuştu.

ERSiN iÇiN RESMi TEKLiF YOK

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Çebi, kaleci Ersin Destanoğlu için birçok kulüple görüştüklerini ancak resmi teklif almadıklarını sözlerine ekledi.

ALEX TEiXEiRA BiR ŞANS DAHA iSTEDi

Beşiktaş yönetiminin yüksek maliyeti ve yaşı nedeniyle göndermeyi düşündüğü Alex Teixeira, 1 yıl daha kalmak istediğini bildirdi. Menajeri aracılığıyla yönetime mesaj gönderen 32 yaşındaki futbolcu, “Bekleneni veremediğimin farkındayım ama gelecek sezon benim için başka olacak. Kalırsam takıma çok faydalı olacağıma inanıyorum” dedi. Geçen sene bedelsiz olarak transfer edilip 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Alex Teixeira, sezon başına 2.5 milyon Euro alıyor. Brezilyalı, 30 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

ROMAiN SAiSS iMZAYA GELiYOR

Beşiktaş’ın, takımdan ayrılan Vida’nın yerine transfer etmeyi planladığı Romain Saiss’in bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Wolverhampton ile sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest kalan 32 yaşındaki Faslı stoper, bu gece saat 23.00 sularında İstanbul’a gelecek. Yarın sağlık kontrolünden geçecek olan Saiss, daha sonra 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.