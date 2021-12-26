Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
THY’den ‘George Clooney’ iddiasına net cevapTHY’den ‘George Clooney’ iddiasına net cevap#THY
Çebi maç sonrası sinayli vermişti Önder Karaveli ile sözleşme imzalandı iddiası ve duygusal paylaşımÇebi maç sonrası sinayli vermişti! 'Önder Karaveli ile sözleşme imzalandı' iddiası ve duygusal paylaşım#Önder Karaveli
Latin Amerika’nın ‘gölge’ kartel liderleri “Las Patronas”la tanışınLatin Amerika’nın ‘gölge’ kartel liderleri “Las Patronas”la tanışın!#Organize Suç
Erdoğanı duygulandıran fedakârlık... Faiz zengini daha zengin yapar biz bu çarkı bozacağızErdoğan'ı duygulandıran fedakârlık... 'Faiz zengini daha zengin yapar biz bu çarkı bozacağız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
LGS ne zaman yapılacak Bakan Özer tarihi açıkladıLGS ne zaman yapılacak? Bakan Özer tarihi açıkladı#LGS
Başhekim açıklama yaptı... Erdoğan, Asiye Ateşin babası ile görüştüBaşhekim açıklama yaptı... Erdoğan, Asiye Ateş'in babası ile görüştü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Putin meydan okudu... ABDyi kızdıracak sözlerPutin meydan okudu... ABD'yi kızdıracak sözler#Putin
Dokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardıDokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardı#Süper Baba
Balotelliden inanılmaz gol Yıllar önceki sevincini hatırlattı...Balotelli'den inanılmaz gol! Yıllar önceki sevincini hatırlattı...#Mario Balotelli
70 bin yıl sonra bir ilk Ve merakla beklenen görüntü geldi70 bin yıl sonra bir ilk! Ve merakla beklenen görüntü geldi!#Kuyruklu Yıldız
Film değil gerçek… Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde şok detaylarFilm değil gerçek… Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde şok detaylar#Susurluk
Büyükadada isyan ettiren görüntü Yakalandı, kendini böyle savunduBüyükada'da isyan ettiren görüntü! Yakalandı, kendini böyle savundu#İstanbul
‘Mutluluk neymiş bu sene göreceksiniz’ 2022’de burçları neler bekliyor‘Mutluluk neymiş bu sene göreceksiniz’ 2022’de burçları neler bekliyor?#YOUTUBE
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Pes dedirten savunmaSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... 'Pes' dedirten savunma #ABD
En güzel kış aktivitesi: Karda yürüyüş… | 6 ŞEHİR 10 ROTAEn güzel kış aktivitesi: Karda yürüyüş… | 6 ŞEHİR 10 ROTA#Seyahat
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#İbra
Beşiktaşta Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlığında 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü’nün 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor Salonu’nda gerçekleşti. Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin görev olduğu 2020 yılı, genel kurul tarafından idari ve mali açıdan ibra edildi.

Beşiktaş Kulübü’nün Akatlar Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 döneminin ibra oylaması gerçekleşti. Ahmet Nur Çebi ve Yönetiminin görevde olduğu sürenin idari ve mali açıdan ibrası, genel kurul üyelerine soruldu. Çebi ve Yönetimi, oy çokluğuyla idari ve mali açıdan ibra edildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ibra oylamalarının ardından yaptığı konuşmada; "Sevgili genel kurul üyeleri, bu saate kadar beklediniz. Hakkınızı helal edin. İbra etmeyen arkadaşlarımın da söylediklerini dikkate alacağıma söz veriyorum. Sosyal medyayı bıraksınlar, kulübün kapısında onları bekliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Mayıs ayındaki seçimde de Beşiktaş için gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Fikret Ormana bir mesajım var...Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Fikret Orman'a bir mesajım var...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#İbra

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk