Son Dakika: Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Gedson Fernandes! Transfer hattı yoğun...

Beşiktaş, Galatasaray ile kontratı biten Portekizli yıldız için kolları sıvadı. Veda eden Mensah'ın yanı sıra Adem Ljajic'e CSKA Moskova'nın da ilgisi sonrası orta sahaya takviye için hedefteki isim belli oldu. Boşnak oyuncu satılırsa, eski Galatasaraylı yıldız için teklif yapılacak.

Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne daha kaliteli bir ekip ile gitmek adına transferde nokta atışı yapacak… Siyah-beyazlılar, Adem Ljajic'e Rus ekibi CSKA Moskova'dan gelen teklif ile birlikte harekete geçti.

Mensah'ın da kiralık sözleşmesinin bitmesi ile birlikte bu bölgeye yeni isim arayışına giren yönetim, Gedson Fernandes'e gözünü çevirdi.

Geçen sezon G.Saray'a ligin ikinci yarısında gelen Portekizli yıldız, takımı Benfica'ya geri döndü. Şampiyonlar Ligi artısını da kullanarak Benfica'nın kapısını çalacak olan Beşiktaş, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için teklifini yapacak.

Portekiz ekibinin bu öneriye sıcak bakmaması halinde ise bu sezon G.Saray'ın yaptığı gibi sadece kiralama teklifini ileteceği öğrenildi.

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