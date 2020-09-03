MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e Marsilya talip oldu!
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e Marsilya talip oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 03.09.2020 - 07:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e Marsilya talip oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yeni sezonda şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş'ta Adem Ljajic ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Fransız ekibi Marsilya yıldız futbolcuyu transfer listesine aldı.

Beşiktaş'ta aldığı yüksek maaş nedeniyle gönderilmesi planlanan Adem Ljajic'e Fransız takımlarından Marsilya'nın talip olduğu ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre; Marsilyalı yetkililerin Adem için resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin teklifi beklediği ve Sırp oyuncuyu satarak rahatlamak istediği öne sürüldü.

2 SEZONDA 16 GOL ATTI

Beşiktaş'ın satmaya çalıştığı Adem Ljajic 2 sezonda çıktığı 61 resmi karşılaşmada 16 gol, 20 asistlik bir performans sergiledi. Adem için resmi teklif bekleniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle