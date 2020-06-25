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Futbol
Haber Giriş: 25.06.2020 - 18:07,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Jeremain Lens şoku!

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Jeremain Lens şoku!
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Beşiktaş, Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in sakatlıkları hakkında açıklama yaptı. İki oyuncu da Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanan futbol takımımızda, antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens'in Acıbadem Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic'te ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens'te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir. Adem Ljajic ile Jeremain Lens'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yayıncı kuruluşun haberine göre; Adem Ljajic, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

 

Son Dakika | Beşiktaşta Adem Ljajic ve Jeremain Lens şoku

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