Son Dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku! Fenerbahçe maçında...
Beşiktaş, bugün yapılan antrenmanda sakatlanan Adem Ljajic'in Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır.
Adem Ljajic’in tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kadrosu:
Kaleci: Utku Yuvakuran, Emre Bilgin.
Defans: Fabrice N'Sakala, Valentin Rosier, Francisco Montero, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı.
Orta saha: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah.
Forvet: Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atakan Üner.
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