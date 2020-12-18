Son Dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic için transfer haberi! Yeni takımı...

İtalyan basını, 29 yaşındaki Adem Ljajic için Serie A ekiplerinden Genoa'nın devrede olduğu yazıldı. Beşiktaş Yönetimi'nin ise bu öneriye sıcak baktığı bildirildi.

Beşiktaş'ta Sırp orta saha oyuncusunun satışıyla birlikte maaş yükünün azaltılması hedefleniyor. Ljajic, bu sezon sadece 6 kez Siyah-beyazlı formayı giyme şansını bulabildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Sırp oyuncunun gidişine onay verdiği öğrenildi. (Fanatik)

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