MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic için transfer haberi! Yeni takımı...
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic için transfer haberi! Yeni takımı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.12.2020 - 09:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic için transfer haberi! Yeni takımı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ta eski günlerini aratan Adem Ljajic için İtalyan basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

İtalyan basını, 29 yaşındaki Adem Ljajic için Serie A ekiplerinden Genoa'nın devrede olduğu yazıldı. Beşiktaş Yönetimi'nin ise bu öneriye sıcak baktığı bildirildi.

Beşiktaş'ta Sırp orta saha oyuncusunun satışıyla birlikte maaş yükünün azaltılması hedefleniyor. Ljajic, bu sezon sadece 6 kez Siyah-beyazlı formayı giyme şansını bulabildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Sırp oyuncunun gidişine onay verdiği öğrenildi. (Fanatik)

Son Dakika | Beşiktaşta Adem Ljajic için transfer haberi Yeni takımı...

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle