Son Dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic için transfer haberi! Yeni takımı...
Beşiktaş'ta eski günlerini aratan Adem Ljajic için İtalyan basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
İtalyan basını, 29 yaşındaki Adem Ljajic için Serie A ekiplerinden Genoa'nın devrede olduğu yazıldı. Beşiktaş Yönetimi'nin ise bu öneriye sıcak baktığı bildirildi.
Beşiktaş'ta Sırp orta saha oyuncusunun satışıyla birlikte maaş yükünün azaltılması hedefleniyor. Ljajic, bu sezon sadece 6 kez Siyah-beyazlı formayı giyme şansını bulabildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Sırp oyuncunun gidişine onay verdiği öğrenildi. (Fanatik)
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