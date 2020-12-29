Son dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic çalışmalara başladı!

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ilk bölümde istasyon koşuları, pas, 5'e 2 çalışmasının ardından dar alanda oyun ve mini kale maç yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç sonrasındaki şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

ADEM LJAJIC DÖNDÜ!

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Sırp oyuncu Adem Ljajic, yeniden çalışmalara başladı.

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