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Futbol
Haber Giriş: 16.12.2020 - 08:58 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Aboubakar'a talip çıktı! Fransız ekibi...

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Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan kadrosuna kattığı Aboubakar, gösterdiği performansla Avrupa takımlarının ilgisini çekti. Özellikle Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın Abou ısrarı sürüyor.

Siyah-beyazlıların golcüsü Vincent Aboubakar, Marsilya'nın kancasında. Beşiktaş'ta gösterdiği performansla yeniden yükselişe geçen Kamerunlu forvet, Marsilya'nın radarına girdi.

Fotomaç'ın haberine göre Fransız kulübünün hocası Villas Boas, konu ile ilgili açıklama yaptı. Aboubakar'ı transfer listesine alan Marsilya'da teknik direktör Villas Boas, konuya ilişkin konuştu.

Tecrübeli teknik adam, ara transfer döneminde kadrolarına mutlak bir golcü almak istediğini söyledi. Bununla beraber Boas, "Transfer döneminde yüksek bonservisli satın alımlardan daha çok pazarın bize sunduğu fırsatları değerlendireceğiz" dedi.

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