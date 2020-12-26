Son Dakika | Beşiktaş'ta Aboubakar, Sivasspor maçında yok!
Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta annesi vefat eden ve Kamerun gidecek olan Vincent Aboubakar kadroda yer almayacak.
Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ın annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat ettiğini açıklamıştı. Annesini kaybeden Aboubakar'ın Kamerun'a gidecek bu sebeple 15. haftada oynanacak Sivasspor karşılaşmasında görev alamayacak.
Beşiktaş, 18 Aralık Pazartesi akşamı Sivasspor'u konuk edecek. Mücadele 19:00'da başlayacak.
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