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GeriFutbol Son dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar, Sivasspor maçı kadrosuna alındı!
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Futbol
Haber Giriş: 19.04.2021 - 13:23 | Son Güncelleme:

Son dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar, Sivasspor maçı kadrosuna alındı!

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Son dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar, Sivasspor maçı kadrosuna alındı!

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta golcü futbolcu Vincent Aboubakar, maç kadrosuna alındı.

Beşiktaş'ta 4 maçtır formasından uzak kalan ve sakatlığı geçen Aboubakar, Sivasspor maçının kadrosuna alınırken sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic Sivas'a götürülmedi.

Beşiktaşta Sergen Yalçından Sivas maçı öncesi mesaj
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Demir Grup Sivasspor maçı kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.

Son dakika: Beşiktaşta Aboubakar, Sivasspor maçı kadrosuna alındı

Son dakika: Beşiktaşta Aboubakar, Sivasspor maçı kadrosuna alındı

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