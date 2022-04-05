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Son Dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar isyanı! Futbolcular geri istiyor...

#Vincent Aboubakar#Beşiktaş#Transfer
Son Dakika: Beşiktaşta Aboubakar isyanı Futbolcular geri istiyor...

Beşiktaş'ta Batshuayi’nin bitiricilik sorununa ek olarak Trabzon karşısında bir de penaltı kaçırması sonrası takımda isyan bayrağı açıldı. Rosier, maç sonu Aboubakar’ın fotoğrafını paylaşıp net şekilde talebini dile getirirken, Ghezzal’in de desteğini aldığı öğrenildi.

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Beşiktaş'ın bu sezon hücum hattında yaşadığı üretkenlik sorununun ardından sık sık gündeme gelen Vincent Aboubakar’ın ismi, kulüpte artık yüksek sesle söylenmeye başlandı.

Önceki akşam Trabzonspor karşısında alınan 1-1’lik sonucun ardından Kara Kartal’ın tek golünü atan Valentin Rosier’in, Instagram hesabından Aboubakar’ın fotoğrafını paylaşması, net şekilde Kamerunlu golcünün takımda geri istendiği şeklinde yorumlandı.

Fanatik'in haberine göre; yönetimin talebi sonrasında bu paylaşımı kaldıran Rosier’e ek olarak bu sezon birçok gol pası değerlendirilemeyen Rachid Ghezzal’in de Aboubakar’ı geri istediği biliniyor.

29 maçta kalmıştı

Beşiktaş formasıyla geçen sezon 26 maça çıkıp 15 gol ve 5 asisitle oynayan Aboubakar, şampiyonluğun en önemli mimarı olmuştu. Kontratındaki, ‘30 maç oynarsa sözleşmesi 1.5 milyon Euro maaşla otomatik olarak uzar’ maddesi sebebiyle son haftalarda sakatlığını bahane ederek lig ve kupayla toplamda 29 maçta kalan Aboubakar, yıllık 3.5 milyon Euro’luk maaş talebi kabul edilmeyince lig bitiminde Al Nassr’a transfer olmuştu. Aboubakar’ın bu sezon Arap temsilcisinde 21 maçta 9 gol ve 4 asisti var.

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Vincent Aboubakar, geçen sezon Beşiktaş’ı şampiyonluğa taşıması sonrasında Al Nassr’ın yolunu tutmuştu.

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#Vincent Aboubakar#Beşiktaş#Transfer

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