Son Dakika: Beşiktaş'ta 7. transfer Mert Günok! İşte bonservisi...

Spor Servisi - İsmail ER Beşiktaş, Medipol Başakşehir’den milli kaleci Mert Günok’u da renklerine bağlayarak 7. transferini yaptı. Siyah beyazlıların futbol şubesi sorumlusu Emre Kocadağ önceki akşam Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelerek Mert’in bonservisi için pazarlık yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından taraflar 1 milyon 400 bin Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Mert Günok’un 1-2 gün içinde kendisini 3 yıllığına Beşiktaşlı yapacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE VE BURSASPOR'DA DA OYNADI

F.BAHÇE ve Bursa’da forma giydikten sonra 2017’de Başakşehir’e gelen Mert Günok, geçen sezon 29 resmi maça çıkarken, 50 gol yedi. 1.96 metre boyundaki file bekçisi, 6 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

Mert Günok, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Alex Teixeira’dan sonra kadroya katılan 7. futbolcu oldu.

'COSTA MINEIRO İLE ANLAŞTI' İDDİASI

Öte yandan Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği golcü Diego Costa’nın Atletico Mineiro ile anlaştığı öne sürüldü. Fox Sports’un haberine göre; Atletico Mineiro ile Diego Costa sözleşme şartlarında anlaşma sağladı. Mineiro’nun 1-2 gün içinde Diego Costa transferini duyuracağı belirtildi. Ayrıca Beşiktaş’ın Michy Batshuayi için Chelsea’den bilgi aldığı belirtildi.

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