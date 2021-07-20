Son Dakika: Beşiktaş'ta '4 milyon euroluk' Diego Costa şoku! Vida ile geldiler - Transfer haberleri

Spor servisi / İsmail ER - Diego Costa, Chuba Akpom, Aleksandar Mitrovic, Ze Luis, Willian Jose, Eder, Luuk de Jong gibi önemli oyuncuların siyah beyazlı kulübün kendileriyle temasa geçmesinin ardından takım içindeki arkadaşlarını telefonla arayıp maaş durumunu soruşturduktan sonra yanıt verdikleri öğrenildi.

PASALiC’TEN ŞOK YANIT

Son olarak Diego Costa’nın menajeri Dino Pasalic’in “Vida’nın 4 milyon Euro aldığı yerde önerilen rakamlar düşük kalıyor ve bizi tatmin etmiyor” dediği ifade edildi.

Siyah beyazlı yöneticilerin ise “Vida ile sözleşmeyi önceki yönetim yapmış. Size ödeyemeyeceğimiz maaşı önermeyiz” dediği öğrenildi.

4 MİLYON + 2 YILLIK SÖZLEŞME

Siyah beyazlıların teklifine prensipte olumlu yanıt veren Brezilya asıllı İspanyol golcü, yıllık net 4 milyon Euro garanti para ve 2 yıllık sözleşme istedi.

Futbol şubesi Sorumlusu Emre Kocadağ, Diego Costa’nın bu talebini teknik direktör Sergen Yalçın’a iletti.

SERGEN YALÇIN 'ASKIYA ALALIM' DEDİ

Yalçın, 33 yaşına gelen bir futbolcuya bu kadar yüksek para ödenmesinin doğru olmayacağını ifade ederek, transferin şimdilik askıya alınmasını istedi.

Beşiktaş Transfer Komitesi bu gelişme üzerine rotayı yeniden listedeki diğer oyuncu Willian Jose’ye çevirdi. Brezilyalı futbolcu için yapılan kiralama teklifine sıcak bakmayan Real Sociedad Yönetimi, bonservis için 6 milyon Euro istediğini yineledi.

Ekonomik sıkıntılar bu nedeniyle bu formülü kabul etmesi mümkün olmayan Beşiktaş Yönetimi, para artı takas yöntemi üzerinde çalışmaya başladı.

Bu konuda gündeme gelen ilk isim ise Adem Ljajic oldu. Geldiği günden beri bekleneni veremeyen Sırp oyuncunun yanında bir miktar para teklif edilerek Willian Jose’nin transferinin bitirilmesi hedefleniyor.

Beşiktaş yöneticileri 1-2 gün içinde İspanya’ya giderek Real Sociedad’la tekrar pazarlık masasına oturacak.

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