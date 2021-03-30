Son Dakika: Beşiktaş'ta 20 kişinin testi pozitif çıktı

Herbalıfe Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş HDI Sigorta’da Covid 19 şoku yaşanıyor... Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye karşı tüm sezon büyük dikkatle mücadele eden ve müsabakalarını tamamlayan siyah beyazlılar, son hafta takım halinde hastalığa yakalandı. Kartal Haber’e göre, sezonun son haftasında Elazığ İl Özel İdarespor’a konuk olan siyah beyazlı ekip ligi 12, basamakta tamamladı. Beşiktaş Yönetimi de, sezonun bitmesinin şerefine, perşembe günü tüm kadın takımı oyuncuları ve teknik heyetine yemek verdi.

OTELDE KARANTİNADALAR

Bu yemeğin ardından teknik heyet, oyuncular ile bazı yönetici ve personelde Covid-19 belirtileri görüldü. Yemeğe katılan 20 kişinin testi pozitif çıkarken, bu gelişmeye üzülen İstanbul’da bir oteli bulunan Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı’ndan Sorumlu Yönetici Serhan Çetinkaya testi pozitif çıkan herkesi otelde karantinaya aldırdı. Hastalığı ağır geçiren Başantrenör Mehmet Kabaran’ın tedavisinin hastanede sürdüğü ifade edildi.

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