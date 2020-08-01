Son Dakika | Beşiktaş'ta 100 milyon lira ödendi, Şampiyonlar Ligi yolu açıldı!

Spor Arena / İsmail ER - Süper Lig’i üçüncü sırada bitiren ve Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor’un yerine Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele etme hakkını kazanan Beşiktaş’ta önceki gün çok önemli bir gelişme yaşandı...

Siyah beyazlı yönetim, Avrupa kupalarına katılım için 30 Temmuz’a kadar yapması gereken 100 milyon lira tutarındaki transfer taksiti, bonservis ve menajerlik ücetlerini ödedi. Söz konusu paranın yarısı bankalardan temin edilirken, diğer yarısını başkan Ahmet Nur Çebi karşıladı. Ödeme sonrası Avrupa kupalarına katılım için gerekli lisansı alacak olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını oynayabilecek.

PAOK, ALKMAAR VEYA LOKOMOTIVA ZAGREB

Turnuvaya 2. ön elemeden katılacak Beşiktaş, seri başı olacak. Siyah beyazlı ekip, Yunanistan’ın PAOK, Hollanda’nın AZ Alkmaar veya Hırvatistan’ın Lokomotiva Zagreb takımlarından biriyle eşleşecek. Kartal bu aşamayı geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için 2 eleme turu daha oynayacak.