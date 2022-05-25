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Son dakika: Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz Şampiyonlar Ligi’ne! 10 milyon Euro... | Transfer haberi

#Transfer#Beşiktaş#Rıdvan Yılmaz
Son dakika: Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz Şampiyonlar Ligi’ne 10 milyon Euro... | Transfer haberi
İsmail ER

Avrupa Ligi şampiyonu Frankfurt, Beşiktaşlı sol beki istiyor. Torino’nun 4 milyon Euro’luk teklifini kabul etmeyen Beşiktaş’ın kapısını bu kez Frankfurt çalmaya hazırlanıyor. Almanya basını, kulübün gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer almasının avantaj olduğunu ifade etti.

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Beşiktaş’ta hareketli saatler yaşanıyor. Sezonun öne çıkan isimlerinden biri olan Rıdvan Yılmaz için gelen tekliflere bir yenisi eklenmek üzere. Daha önce İtalya Serie A ekibi Torino, 21 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak isterken, siyah beyazlıların kapısını 4 milyon Euro’luk teklifle çalmıştı. Ancak İtalyanların bu önerisi yetersiz bulunarak kabul edilmemişti. Devreye şimdi de Avrupa Ligi’ni kazanan Frankfurt giriyor.

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Alman basınından Sport1, Rıdvan Yılmaz’ın listede yer aldığını belirtti. Haberde, Beşiktaş ile Rıdvan Yılmaz için yapılan görüşmelerin olumlu yönde gittiği ifade edildi. Rıdvan Yılmaz konusunda Frankfurt’un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak olmasının Alman ekibine transfer için avantaj sağladığı aktarıldı. Genç sol bekin Beşiktaş’ta 11’in düzenli oyuncusu olduğu hatırlatılırken, Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım kadrosunda yer verildiği de kaydedildi.

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10 MiLYON EURO iSTENiYOR 

Beşiktaş Kulübü, Rıdvan Yılmaz için yaklaşık 10 milyon Euro’luk bonservis bedeli belirlemiş durumda. Siyah beyazlılar bu rakamın altındaki önerileri de kapıyı kapatma kararı aldı.

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#Transfer#Beşiktaş#Rıdvan Yılmaz

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