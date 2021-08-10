Son Dakika: Beşiktaşlı golcü Umut Nayir, Giresunspor'la anlaştı
Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği golcü futbolcu Umut Nayir, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'la 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Siyah beyazlıların Osmanlıspor'dan 2018 yılında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki golcü, Karadeniz ekibinin yolunu tuttu.
Beşiktaş'ta çok az forma şansı bulan, Bursaspor ve Hajduk Split'te kiralık olarak forma giyen Umut'un sözleşmesi feshedilirken yeni adresi Giresunspor oldu.
Asist Analiz'in haberine göre; Umut Nayir, Giresunspor ile 2 yıllık anlaşma sağladı. ,
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