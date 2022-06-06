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Son dakika: Beşiktaşlı golcü Güven Yalçın, Trabzonspor'a önerildi | Transfer haberi

#Transfer#Beşiktaş#Trabzonspor
Son dakika: Beşiktaşlı golcü Güven Yalçın, Trabzonspora önerildi | Transfer haberi

Beşiktaş ile henüz anlaşma sağlayamayan 23 yaşındaki futbolcu Güven Yalçın, Trabzon’a önerildi.

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Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Trabzonspor’da transfer çalışmaları sürerken Beşiktaş’la henüz anlaşma sağlayamayan Güven Yalçın’ın bordo mavili ekibe önerildiği ortaya çıktı. Karadeniz ekibi öncelikle sol bek ve stoperi takviye etmek için çalışmalarını sürdürürken bonservisi elinde olan Güven’in de gündeme alınabileceği öğrenildi.

33 MAÇTA 6 GOL ATTI

Geride kalan sezonda Beşiktaş forması ile 33 karşılaşmada 6 gol, 3 asistle 9 gole katkı veren 23 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Abdullah Avcı’nın kararına göre hareket edilecek. Tecrübeli teknik adamın onay vermesi durumunda fırsat transferi olarak Güven de takıma kazandırılacak.

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#Transfer#Beşiktaş#Trabzonspor

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