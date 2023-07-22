Son dakika: Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan trafikte saldırıya uğradı

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Bakırköy’de, maddi hasarlı kazaya karışan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, kaza raporu tutulduğu sırada çıkan kavgada darbedildi. Yaralı futbolcu Emrecan Uzunhan hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren F.B. yakalanarak gözaltına alındı.



Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi’nde seyir halinde bulunan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, maddi hasarlı kazaya karıştı.

Kazanın ardından yakın noktada bulunan benzinliğe geçen taraftarlar burada rapor tutulurken kavga etti. Bu sırada sürücülerden F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan’a saldırdı. Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan F.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

F.B.’nin, "darp, hakaret, kasten yaralama" suçlarından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Emrecan Uzunhan, bugün maddi hasarla sonuçlanan zincirleme trafik kazasına karışmış, kazanın ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğramıştır.

Saldırının ardından Acıbadem Bakırköy Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde (biseps femoris, semimembranosus) 4. derece hasar saptanan oyuncumuzun cerrahi tedavisine başlanmıştır.

Futbolcumuz Emrecan Uzunhan’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Menfur saldırıyla ilgili başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade eder, Emrecan Uzunhan’a acil şifalar dileriz."

EMRECAN UZUNHAN KİMDİR?

26 Şubat 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emrecan Uzunhan altyapı kariyerinde Galatasaray ve İstanbulspor'da top koşturdu. Uzunhan profesyonel Futbol kariyerine İstanbulspor formasıyla start verdi.

A Takım seviyesinde 25 maçta İstanbulspor'un formasını terleten 21 yaşındaki savunma oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 1 kez havalandırırken, 1 golün de pasını verdi.

1.89 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri 525 bin Euro olarak gösteriliyor.

Sol ayağını etkili kullanan genç savunmacı, 2014-20 yılları arasında İstanbulspor altyapısından top koşturduktan sonra 2020-21 sezonunun başında A Takım kadrosuna yükseldi.

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2020-21 sezonunda fazla forma şansı bulamayan Emrecan, 4 karşılaşmada görev yaparken söz konusu karşılaşmalarda 189 dakika sahada kaldı. 2021-22 sezonunda çıkış yapan genç savunmacı, Süper Lig'e geri dönen İstanbul ekibinin as oyuncularından biri olmayı başardı.

Emrecan, 2022 yaz ayında Beşiktaş'a transfer oldu. Genç savunmacı, geçen sezonun devre arasında Süper Lig ekini Antalyaspor'a kiralandı.