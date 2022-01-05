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Son Dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal ambulans uçakla İstanbul'da! Katar'daki finalde Önder Karaveli'nin zor kararı...

#Beşiktaş#Ghezzal Ambulans Uçak#Ghezzal Beşiktaş

Beşiktaş’ı bugün Katar’da oynanacak TFF Süper Kupa öncesinde bu kez hastalık vurdu. Süper Kupa maçı öncesi yapılan son testlerde Rachid Ghezzal ve Mehmet Topal da gruptan ayrıldı; siyah-beyazlılardaki toplam eksik sayısı 11 oldu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

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Katar'ın başkenti Doha'da, Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş'lı futbolcu Rachid Ghezzal ve bir kulüp personeli ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'na inen ambulans uçaktan alınan futbolcu ve personel, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Katar'ın başkenti Doha'da bugün TSİ 20.45'te oynanacak maç öncesi Beşiktaş'ın kafilesinde yer alan oyunculardan Ghezzal ve bir kulüp personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kafile Doha'ya indiğinde Katar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından otelde yapılan testler sonucu Rachid Ghezzal'da pozitif bulgulara rastlandı. Mehmet Topal'ın da semptomlarının artması üzerine tecrübeli futbolcu takımdan izole edildi.

Ghezzal ve kulüp çalışanı için giden TC-RSB kuyruk numaralı ambulans uçak Katar'dan saat 00.00 sıralarında havalandı.

Ghezzal ve kulüp personelinin de içinde bulunduğu uçak sabah 06.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Uçaktan alınan Ghezzal ve kulüp personeli, hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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Son Dakika: Beşiktaşın yıldızı Rachid Ghezzal ambulans uçakla İstanbulda Katardaki finalde Önder Karavelinin zor kararı...

BEŞİKTAŞ'I BU KEZ HASTALIK VURDU

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntılar çeken Beşiktaş’ı bugün Katar’da oynanacak TFF Süper Kupa öncesinde bu kez hastalık vurdu.

Siyah beyazlılar dün maçın oynanacağı Doha’ya giderken üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı’nın yanı sıra hastalığı bulunan Oğuzhan Özyakup kafilede yer almadı. 

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KADRO SIKINTISI

N’koudou, Gökhan Töre ve Mert Günok da sakatlıkları nedeniyle İstanbul’da kalırken kafile Katar'a vardıktan sonra, Süper Kupa maçı öncesi yapılan son testlerde Rachid Ghezzal ve Mehmet Topal da gruptan ayrıldı; siyah-beyazlılardaki toplam eksik sayısı 11 oldu!

Takımdaki eksik 11 oyuncunun 8’inin Türk olması en az 3 yerli oyuncuya görev vermek zorunda olan Önder Karaveli’yi de kadro kurarken sıkıntıya sokacak.

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ALT YAPIDAN 4 TAKViYE

Beşiktaş’ta eksiklerin çokluğu nedeniyle altyapıdan kaleci Göktuğ Baytekin, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş ve Demir Ege Tıknaz, Antalyaspor maçının kadrosuna alındı.

GHEZZAL TÜRKÇE KELİMELER ÖĞRENİYOR

 

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#Beşiktaş#Ghezzal Ambulans Uçak#Ghezzal Beşiktaş

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