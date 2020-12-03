Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni yöneticisi Erol Kaynar'dan Sergen Yalçın ve Dorukhan Toköz açıklaması

Beşiktaş'ın yeni iletişim ve basın danışmanı Erol Kaynar, Best FM'deki Gökhan Dinç ile Basın Tribünü programında konuştu.

"SERGEN YALÇIN İLE DEVAM EDİLMELİ"

Çiçeği burnunda yönetici, 'Sergen Yalçın ile sözleşme yenilenecek mi?' sorusuna; "Sergen Yalçın'ın yapısını biliyorsunuz; özü, sözü bir... Şahsi fikrim; hocayla devam edilmesi yönünde... Nasıl genç hakemlere, genç oyunculara ihtiyacımız varsa; böyle genç teknik direktörlere de ihtiyacımız var. Beşiktaş olarak bu konuda istikrar sağlamamız gerek" karşılığını verdi.

"DORUKHAN SON DERECE MUTLU"

Siyah-beyazlılardaki görev tanımını; 'İletişim ve basından sorumlu; başkan danışmanı' olarak tanımlayan Erol Kaynar, Dorukhan Toköz'ün durumuna da açıklık getirdi.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile bu konuyu konuştuklarını belirten Kaynar, "Sohbet esnasında; Başkan ile Dorukhan'ın durumunu konuşuyoruz. O, bizim evladımız. Biz; Dorukhan'ı, Dorukhan da bizi seviyor... Şahsi kanaatim; Dorukhan'ın başka bir kulübe gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığıdır. Geçtiğimiz hafta cuma günü Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'nin davetiyle Ümraniye'ye gittim. Kulağımız delik zaten Ümraniye'de sürekli haberleri alıyorduk. Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ta olmaktan son derece mutlu. Ayrılacağını zannetmiyorum. O, bizim evladımız" şeklinde konuştu.

"BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ GÖSTERDİK"

Art arda gelen Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetlerine de değinen deneyimli yönetici, siyah-beyazlıların büyük takım refleksi gösterdiğini söyledi.

Kağıt üzerinde herkesin Başakşehir ve Fenerbahçe'yi favori gösterdiğini hatırlatan Erol Kaynar, "Büyük takımsanız bu tip refleksleri vermeniz gerekir. Beşiktaş, büyük takım refleksi verip bu iki maçı da aldı. Kağıt üzerinde herkes Başakşehir ve Fenerbahçe'yi favori gösteriyordu. Ancak bu bizim işimize yaradı.

Beşiktaş'ı yok sayacak kadar karşı tarafı favori göstermek; takımımız tarafından büyük tepki ve devamında da etkiye neden oldu. İki galibiyette de Sergen Hoca'nın büyük katkısı var. Takımını çok iyi hazırladı. İki maçta da; takımın çok iyi konsantre olduğunu gördük.

"ONCA EKSİĞE RAĞMEN..."

Başakşehir de Fenerbahçe'ye karşı çok haklı iki galibiyet aldık. Açıkçası tereddütlerim de vardı. Öyle bir şanssız döneme denk geldik ki; biliyorsun 7-8 futbolcumuz Covid'li çıktı. Bir de üzerine; sakatlar ve cezalılar... O anlamda hiç de kolay değildi. Futbolcularımızı ve teknik ekibimizi canı gönülden kutluyorum. Camiamıza vermekle kalmadı tüm futbol dünyasına mesaj verdiler" ifadelerini kullandı. (Asist Analiz)