Son dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton takım yemeğinde görüntülendi

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı stoperi Welinton ile her konuda anlaşmaya vardı.

Transferi henüz resmen açıklanmayan ancak geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde görülen 31 yaşındaki savunma oyuncusu bu kez de takım yemeğine katıldı.

Welinton Souza Silva'nın Güven Yalçın'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafta takım arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi.

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