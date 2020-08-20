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Futbol
Haber Giriş: 20.08.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton takım yemeğinde görüntülendi

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Beşiktaş'ın transferini henüz resmi olarak açıklamadığı Welinton, Siyah-Beyazlıların takım yemeğine katıldı. Brezilyalı stoper, Güven Yalçın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta takımla birlikte yemek yerken görüntülendi.

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı stoperi Welinton ile her konuda anlaşmaya vardı.

Son dakika | Beşiktaşın yeni transferi Welinton takım yemeğinde görüntülendi

Transferi henüz resmen açıklanmayan ancak geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde görülen 31 yaşındaki savunma oyuncusu bu kez de takım yemeğine katıldı.

Welinton Souza Silva'nın Güven Yalçın'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafta takım arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi.

Son dakika | Beşiktaşın yeni transferi Welinton takım yemeğinde görüntülendi

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