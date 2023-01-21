Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar İstanbul'da! Al Nassr'dan veda mesajı, maaşı ve sözleşme süresi...

Haberin Devamı

Wout Weghorst'a veda eden Beşiktaş, Aboubakar'a kavuştu. Yaklaşık 10 gündür kulübü Al Nassr ile fesih görüşmeleri yapan Kamerunlu golcü, kulüp ile tüm bağını kopardı. Dün akşam saatlerinde İstanbul'da olması beklenen Aboubakar, seyahat belgelerinde yaşanan problem sebebiyle bir süre daha Riyad'da bekledi. Aboubakar'ı taşıyan özel uçak saat 04:20 sularında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Vincent Aboubakar'a Beşiktaşlı yöneticiler ve ailesi eşlik etti. Havalimanında işlemleri yapılan yıldız golcü, geç saatte kendisini bekleyen az sayıdaki taraftara kartal pençesi hareketi yaptıktan sonra araca binerek otele götürüldü.

Haberin Devamı

AL NASSR VEDA ETTİ

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr, Beşiktaş ile sözleşme imzalamaya hazırlanan ve sözleşmesini feshettiği Aboubakar için bir veda paylaşımı yaptı.

YILLIK ÜCRETİ DE BELLİ OLDU

Beşiktaş’ta 3’üncü dönemini yaşayacak olan Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Yarım sezon için 1.5 milyon euro kazanacak olan Kamerunlu golcü, diğer sezonlar için 2.5 milyon euro + bonus alacak.

Cumartesi günü takımla ilk idmanına çıkacak olan 30 yaşındaki golcü, pazar günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosuna da dahil edilecek

EFSANE İKİLİ YENİDEN BULUŞUYOR

Siyah beyazlıların Süper Lig’de şampiyonluk yaşadığı son 2 sezonda da Aboubakar’ın kadroda olması takıma olan katkısını net olarak ortaya koyarken Kamerunlu futbolcunun ilk döneminde müthiş bir uyum yakaladığı Cenk Tosun’la da yeniden bir araya geliyor. 2016-17 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşırken Cenk Tosun 20, Aboubakar da 12 gol atmıştı. 2 futbolcu 4’er de asist yapmıştı. Bir golde pası Aboubakar, Cenk’e verirken birbirlerine yaptıkları bu asist çıkarıldığı ikili toplam 39 gole katkı verdi.

Haberin Devamı

SON SEZONUNDA DA 15 GOL VE 5 ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Beşiktaş 2016-17’yi 73 golle zirvede tamamlarken bu gollerin yüzde 53.4’ünde Aboubakar ile Cenk direkt başroldeydi. Söz konusu sezondaki performansının ardından Cenk 2017- 18’in devre arasında 22.5 milyon Euro gibi rekor bir transferle Everton’a Transfer olurken, Aboubakar kiralık geldiği Porto’ya geri döndü. 2021’de ise siyah beyazlılar yine şampiyonluk sevinci yaşarken 30 yaşındaki golcü 26 maçta 15 gol, 5 asistle, 38 maçta 19 gol atan Cyle Larin’in ardından takımın en golcü 2. ismi olmayı başardı.