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GeriFutbol Son dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, İstanbul'a geliyor
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Futbol
Haber Giriş: 01.10.2020 - 14:17 | Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, İstanbul'a geliyor

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Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan yeni transferi Valentin Rosier, bu akşam 23.30'da İstanbul'a geliyor.

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  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
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Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasının ardından yeni sağ bekini buldu. Siyah-Beyazlılar'ın Sporting Lizbon'dan 1 yıllığına kiraladığı Valentin Rosier, bu akşam 23.30'da İstanbul'a geliyor. 

VALENTIN ROSIER KİMDİR?
Futbola ülkesinin takımlarından Rodez’de başlayan 1996 doğumlu Rosier 2016’da Dijon’a, oradan da 2019 yılında 5 milyon Euro karşılığında Sporting’e transfer oldu. 77 maça çıkan ve 7 asist kaydeden Rosier’in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Son dakika | Beşiktaşın yeni transferi Valentin Rosier, İstanbula geliyor

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