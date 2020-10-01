Son dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, İstanbul'a geliyor

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasının ardından yeni sağ bekini buldu. Siyah-Beyazlılar'ın Sporting Lizbon'dan 1 yıllığına kiraladığı Valentin Rosier, bu akşam 23.30'da İstanbul'a geliyor.

VALENTIN ROSIER KİMDİR?

Futbola ülkesinin takımlarından Rodez’de başlayan 1996 doğumlu Rosier 2016’da Dijon’a, oradan da 2019 yılında 5 milyon Euro karşılığında Sporting’e transfer oldu. 77 maça çıkan ve 7 asist kaydeden Rosier’in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!