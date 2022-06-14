Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss İstanbul'a geliyor! Sözleşme süresi ve maaşı...

Haberin Devamı

Beşiktaş, sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Domagoj Vida'nın yerini dolduruyor. Son olarak Premier Lig ekibi Wolverhampton forması giyen Romain Saiss, bu akşam Beşiktaş için İstanbul'a geliyor. 32 yaşındaki stoper bu akşam saat 22:00'da İstanbul'da olacak.

Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Faslı oyuncunun sözleşme detayları da belli oldu.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve genel menajer Ceyhun Kazancı'nın yürüttüğü transfer görüşmelerinde 32 yaşındaki stoperle 2+1 yıllık anlaşma sağlandı. Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon euro kazanacak olan Saiss, maç başı ve bonuslarla birlikte 500 bin euro daha kazanabilecek.

Siyah-beyazlı kulüp oyuncuya 6 gidiş dönüş uçak bileti, ev kirası ve araba da verecek.