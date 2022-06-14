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Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss, İstanbul'a geldi

#Transfer#Beşiktaş#Romain Saiss
Son dakika: Beşiktaşın yeni transferi Romain Saiss, İstanbula geldi

Beşiktaş her konuda anlaşmaya vardığı savunma oyuncusu Romain Saiss'i İstanbul'a getirdi.

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Beşiktaş, daha önce transfer ettiği Gedson Fernandes'in ardından yeni döneminin ilk transferini gerçekleştiriyor.

Siyah-beyazlıların yeni stoperi Romain Saiss, TSİ 23.00'te İstanbul'a iniş yaptı.

Son olarak Premier Lig ekibi Wolverhampton forması giyen 32 yaşındaki stoper Romain Saiss, Beşiktaş için İstanbul'a geldi. 

Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Faslı oyuncunun sözleşme detayları da belli oldu.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve genel menajer Ceyhun Kazancı'nın yürüttüğü Transfer görüşmelerinde 32 yaşındaki stoperle 2+1 yıllık anlaşma sağlandı. Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon euro kazanacak olan Saiss, maç başı ve bonuslarla birlikte 500 bin euro daha kazanabilecek.

Siyah-beyazlı kulüp oyuncuya 6 gidiş dönüş uçak bileti, ev kirası ve araba da verecek.

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#Transfer#Beşiktaş#Romain Saiss

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