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Son Dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond bugün İstanbul'da!

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#Transfer#Beşiktaş#Nathan Redmond
Son Dakika: Beşiktaşın yeni transferi Nathan Redmond bugün İstanbulda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 09:38

Beşiktaş, yeni transferi Nathan Redmond'ın saat 15.30'da İstanbul'da olacağını açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Nathan Redmond transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah beyazlı ekipten yapılan bilgilendirmeye göre; 28 yaşındaki futbolcu, bugün saat 15.30'da İstanbul'da olacak. Yapılan açıklamada, "Transfer görüşmelerine başladığımız Nathan Redmond özel uçakla saat 15:30’da Atatürk Havalimanına inecek." denildi.

İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçecek olan Nathan Redmond, siyah beyazlı ekiple 1 yıllık kiralık sözleşme imzalayacak.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DA İSTİYORDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Nathan Redmond, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın ilgisine rağmen Beşiktaş'a transfer olmak istedi.

Haberde, Beşiktaş'ın oyuncu ve kulübü Southampton ile anlaşma sağladığı belirtilirken futbolcunun transferi tamamlamak için İstanbul'a geleceği kaydedildi.

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Kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan yetenekli sol kanat oyuncusu, bu sezon sadece 1 dakika sahada kalabildi.

PREMİER LİG'DE FORMA GİYMİŞ 7. OYUNCU OLACAK

Yaz transfer döneminde iddialı bir kadro kuran Beşiktaş, Nathan Redmond ile sözleşme imzalaması halinde Premier Lig'de forma giymiş olan 7.oyuncuyu kadrosuna katacak.

Siyah-beyazlılar transfer döneminde Romain Saiss, Wout Weghorst, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Dele Alli'yi takıma katmıştı.

Geçen sezon Southampton forması ile 32 maça çıkan Redmond, 3 gol attı, 5 asist yaptı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Nathan Redmond

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