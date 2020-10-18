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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Montero'dan Diego Simeone itirafı
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Haber Giriş: 18.10.2020 - 14:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Montero'dan Diego Simeone itirafı

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Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Montero'dan Diego Simeone itirafı
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Beşiktaş'ın yeni transferi Fransicso Montero, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Montero'nun açıklamaları şu şekilde:

Beşiktaş formasını giymek benim için büyük bir mutluluk. Kariyerimde attığım büyük bir adım aynı zamanda. Buraya gelmek bir başarı sayılıur. Futbol hayatıma burada başarılı bir şekilde devam etmek istiyorum.

Atletico Madrid'de Diego Simeone ile görüştün mü Beşiktaş'a gelmen konusunda? Sana neler söyledi?

Geçen sezon Deportivo'da kiralık oynadım. Sonrasında Simeone ile görüşme imkanım olmadı. Menajerim bu imkanı bana sundu ve Beşiktaş için kararımı verdim. Başka bir seçenek istemedim.

Ayağın çok iyi. Savunma dışında başka mevkilerde oynayabilir misin?

 Hocamız talep ettiği sürece takıma katkı yapmak için her pozisyonda oynayabilirim.

Gözlük kullanmayı bıraktın mı? Takma sebebin neydi?

Gözlüğü bir süre denedim ama sahadaki görüş açımı kısıtladığı için ve rahatsız ettiği için çıkarmaya karar verdim.

Beşiktaş savunması sezona kötü başladı. Welinton ve Vida ile rekabet halindesin. Bu durumu nasıl görüyorsun?

 

Son Dakika | Beşiktaşın yeni transferi Monterodan Diego Simeone itirafı

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