Son Dakika: Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic'in tek rakibi Lionel Messi! Savaştan önce değişen hayatı...

Spor Servisi / İsmail ER - Avrupa’nın 5 büyük liginde kalecileri toplamda 16 kez frikikten avlamayı başardı. Bu istatistikte 36 gollü Messi’nin ardından 2. sırada.

Roma’daki performansı nedeniyle takım arkadaşları ona ‘ressam’ lakabını taktı. 5 dili akıcı konuşabiliyor. Türkçe’yi az da olsa biliyor.

Şafak Sezer ve Serdar Ortaç’ın sosyal medya yayınında ‘Beni de Kolpaçino’da oynatsana Şafak abi!’ sözleriyle gündem oldu.

Beşiktaş’ın stoper alarak transferi noktalaması bekleniyordu. Ancak şapkadan dünyaca ünlü orta saha Miralem Pjanic çıktı. Barcelona’nın bir sezon önce bonservisine 60 milyon Euro ödediği 31 yaşındaki Boşnak futbolcu, bu sezon siyah beyazlı forma altında mücadele edecek. Sadece futboluyla değil, saha dışındaki aktif hayatıyla da dikkat çeken Kartal’ın yeni yıldızının yaşamından öne çıkan tüm detaylar şöyle:

Tek rakibi Lionel Messi! Efsane Juninho'dan övgüler...

Pjanic, frikiklerde Lionel Messi ile yarışıyor. Yıldız orta saha, Serie A’ya transfer olduğu 2011-12’den bu yana Avrupa’nın beş büyük liginde Lionel Messi’nin (36) ardından en fazla frikik golü atan oyuncu konumunda. Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Pjanic, tam 16 kez frikikten ağları havalandırdı. Frikikleriyle efsane Juninho Pernambucano da kendisinden sonra gördüğü en iyi frikikçinin Pjanic olduğunu söylemişti.

Savaştan hemen önce taşındılar

Pjanic, 2 Nisan 1990’da, o dönem Yugoslavya’ya bağlı olan Bosna’nın Tuzla şehrinde doğdu. Bosna Savaşı’nın patlak vermesinin eşiğindeyken babası Lüksemburg’da yarı profesyonel bir ekiple sözleşme imzaladı. Bu da Pjanic’in ve annesinin güvenli bir şekilde yaşamasını sağladı. Pjanic, Lüksemburg’un alt yaş milli takımlarında oynadı. Daha sonra Bosna Milli Takımı’nı seçti, Bosna’nın kendisindeki yeri için de şu ifadeleri kullanmıştı: “Hayatım boyunca Bosna’dan uzakta yaşadım ama evimin içinde Boşnakça konuştum, ülkemin adetlerini yaşattım. Bosna benim içimde.” Boşnakça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Lüksemburgca konuşabiliyor. Türkçe’yi az da olsa biliyor.

ŞAFAK SEZER’İN BÜYÜK HAYRANI

Birçok Türk arkadaşı olan ve daha önce şarkıcı Zeynep Bastık’ın, ardından bazı rapçilerin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınlara katılan Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic, o dönem Serdar Ortaç ve Şafak Sezer’in canlı yayınında “Beni de Kolpaçino’da oynatsana Şafak abi” yorumunu yapmış ve gündem olmuştu. Pjanic daha sonra filmden aldığı görüntü üzerine, bir repliğe atıf yaparak, “Hedef ben miyim Tayfun” yazmıştı.

Bu yaşananlar sonrasında Şafak Sezer sosyal medya üzerinden Beşiktaş’ı etiketleyerek, “İspanya uzaktı, artık olur. Hafta sonu bizim eve gel şartları görüşelim” mesajını yayınladı.

ŞAFAK SEZER'DEN PJANIC AÇIKLAMASI

Sezer, oyuncu ve şarkıcı arkadaşı Ercan Avşar'la Etiler'de bir restoranda yemek yerken basın mensuplarının sorularını cevaplayarak, "Kendisiyle sosyal medyada birkaç kez mesajlaştık. Merih Demiral vardı galiba yanında. Bir şaka yaptılar ama bu sefer gerçek oldu, hakikaten geldi. Dünya çapında çok değerli bir futbolcu. Beşiktaş'a gelmesi de çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

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