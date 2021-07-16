Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman: 'Başka teklifler de aldım'

Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman'ın açıklamaları şu şekilde:

Kendi ülkemde olmak çok güzel. Ben Almanya'da doğup büyüdüm, futbol jhayatımı orada sürdürdüm. Beşiktaş'a çok gelmek istiyordum. Beşiktaş'ın ilgisi EURO 2020'den de önceydi. 6 ay oldu ilk görüşmemizden bu yana. Beni ısrarla istediler. Akımda ilk Beşiktaş vardı. Buraya kendimi yakıştırıyorum. İnşallah performansımla hem taraftarı memnun ederim hem de kulübe katkı yaparım.

KAAN AYHAN DA BEŞİKTAŞ'A GELİR Mİ?

Kaan Ayhan benim çok yakın arkadaşım, birlikte oynadık. Kendisi şu anda İtalya'da ama bir gün Türkiye'de oynar diye düşünüyorum. Sassuolo ile sözleşmesi var ama karar kendisinin. Hayırlısı olsun diyorum.

"BAŞKA TEKLİFLER DE ALDIM"

Türkiye'den başka teklifler aldım. Diğer takımlara teşekkür ediyorum. Bu gurur verici bir şey. En erken Beşiktaş davrandı. Erdal Torunoğlulları'nın çok katkısı var transferimde. İlk baştan bana çok güzel his verdi Beşiktaş. Burada olduğum için mutluyum.

"TERCİHİM SANTRFOR OYNAMAK"

Milli Takım'da da ilerideki çoğu pozisyondaoynadım ama ben kendimi en iyi santrforda görüyorum. %100 performansımı orada verebiliyorum. Kanatlarda da oynayabiliyorum ama kendimi merkezde daha rahat hissediyorum.

Sergen Hoca'nın oyuncular üzerinde etkisi çok büyük. Geçen sezonki maçları izledim. Her oyuncuyu yükseltti. Larin de bunlardan biri. Sergen Hoca beni çok iyi karşıladı. Küçüklüğümden beri takip ederim onu. İnşallah bana da çok şey katacaktır. Burada gelişmeye devam etmek istiyorum.

"MİLLİ TAKIM'DA İYİ OYNADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Milli Takım'da iki senedir iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. EURO 2020 bizim için üzücü oldu ama bu oyuncu grubu olarak hatalarımızdan ders çıkarıp ileride başarılı olacağız. Beşiktaş'ta olmak Milli Takım için avantaj olabilir. Umarım hem burada hem de Milli Takım'da başarılı olurum.

"YABANCI SINIRI OLMAMALI"

Yabancı sınırlamasını yeni duydum. Bir Türk futbolcu için bu bir avantaj ama rekabet her zaman üst seviyede olması lazım. Bence bu sınırlama kalkarsa Türk futbolu içn daha iyi olur. Benim yapacağım bir şey yok, kuralları ben koymuyorum. Fazla bir şey söyleyemem bu konu hakkında. Takım geçen sene şampiyon oldu. Her oyuncu üst düzey. İlk antrenmandan çok keyif aldım, takım arkadaşlarımın kalitesini gördüm. Bu da beni daha ileri taşıyacaktır.

"TERCİHİMDE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN ETKİSİ BÜYÜK"

Benim için Şampiyonlar Ligi de Beşiktaş'a gelmemde çok önemliydi. Avrupa'da 100'ün üzerinde maç yaptım, Milli Takım'da iki yıldız oynuyorum. Şampiyonlar Ligi benim için çok başka bir seviye olacak. Buna kendimi en iyi şekilde hazırlayacağım. Gurbetçi oyuncuların genelde Beşiktaş'ta başarılı olduğunu gördüm. İnşallah ben de onlar gibi başarılı olurum. Olcay Şahan çok sevdiğim bir oyuncudur. Kendime bir hedef koymadım. İnşallah gollerimle ve asistlerimle takıma katkı yaparım. Forma numarasını daha konuşmadık. Malzemecilerle konuşup karar veririz.Beşiktaş taraftarını çocukluğumdan beri izlerim. Çok coşkulu bir taraftar. Pandemi de yavaş yavaş azalıyor. İnşallah onlarla en kısa zamanda buluşuruz.

"BURAK YILMAZ VE CENK TOSUN ÇOK GÜZEL ŞEYLER ANLATTI"

EURO 2020 sırasında Burak abiyle Beşiktaş hakkında çok konuştuk. Buraya gelirsem mutlu olacağımı söyledi. Çok güzel şeyler anlattı. Cenk abiyle de konuştum. İkisi de büyük Beşiktaşlı. İnşallah onların izinde devam ederim burada.

"ŞENOL HOCA TEBRİK ETTİ"

Şenol hocamla kısa bir görüşmem oldu ,tatildeydim. Beşiktaş'a gelirsem çok iyi bir yerde olacağımı söyledi. Ona da teşekkür ediyorum.