Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Josef De Souza'dan FIFA, Al Ahli, lisans ve teklif açıklamaları

İşte Josef De Souza'nın açıklamaları:

"Beşiktaş forması giydiğim ve İstanbul'a geri döndüğüm için mutluyum. Beşiktaş yönetimine ve hocamıza beni buraya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Benim için artık çalışma zamanı. Bana gösterilen sevgiye ve ilgiye sahada cevap vermeliyim."

"Al-Ahli ile herhangi bir kulüple FIFA'lık olduğunuzda gelişen bir süreci yaşadık. Kulüp lisansı vermiyor ama FIFA lisansı veriyor. Aynen böyle oldu. Gördüğünüz gibi sonuç olarak Beşiktaş'tayım."

"Bir sürü kulüpten sözlü teklif geldi ama Beşiktaş'ın teklifini değerlendirdik. Beşiktaş ciddi yaklaştı, yazılı ve sözlü bir teklif yaptı. Ben de teklifi kabul ettim."

"Beşiktaş'la 1+1 yıllık kontratım hakkında konuşamam. Bu opsiyonu Beşiktaş koydu. Sadece en iyi performans göstermem gerekiyor. Ben iyi olduğum sürece +1 olayının çok sorun olacağını düşünmüyorum."

"Bugüne kadar sadece büyük kulüplerde oynadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Büyük kulüplerin beklentileri aynı, şampiyon olmak istiyorlar. Beşiktaş'ın stadında rakip olarak oynamıştım. Müthiş bir atmosfer. Taraftar sürekli maçın içinde. Bu dönemde taraftarsız oynamak üzücü."

"İki-üç defansif orta sahadan ziyade, takım içi davranışlarımıza bakmamız lazım. Konya maçında tek defansif orta saha ile oynadık ama 4-1 gibi ağır skor vardı. Saha içerisinde ne yapıyoruz, neyi yapmıyoruz onları değerlendirmemiz lazım. İyi bir başlangıç yapmadık ama nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemli."

"Suudi Arabistan ile Türkiye arasında, antrenman metotları ve yoğunluk arasında çok farklar var. Ben oradayken, hazır olmak için özel çalışmalar yapıyordum. Burada 90 dakika oynayabildim. Bu yönden, benim iyi durumda olduğumu gösteriyor sanırım."

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