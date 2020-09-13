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Haber Giriş: 13.09.2020 - 14:51 | Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza İstanbul'da

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Son dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza İstanbul'da
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Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı yeni transferi Josef de Souza, İstanbul'a geldi. Brezilyalı futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

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  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
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Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, İstanbul'a geldi.

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Josef, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Josef, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.

Son dakika | Beşiktaşın yeni transferi Josef de Souza İstanbulda

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