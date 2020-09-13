Son dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza İstanbul'da

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Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, İstanbul'a geldi.

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Josef, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Josef, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.

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