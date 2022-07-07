Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka'yı Valerien İsmael ikna etti! İşte transferin maliyeti

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Beşiktaş’ın Wout Weghorst ve Cenk Tosun ile beraber forvet hattına yaptığı üç takviyeden biri olan Jackson Muleka’da Valerien İsmael faktörünün etkili olduğu ortaya çıktı. Dün İstanbul’a gelen futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Standard Liege Kulübü, sonraki satıştan yüzde 50 payı, futbolcunun eski kulübü Mazembe’ye gönderecek olması nedeniyle, daha yüksek teklif veren takıma Muleka’yı vermek istiyordu. Premier Lig’den düşen Burnley, Liege ile el sıkışırken, İngilizler 22 yaşındaki golcüyle anlaşamadı. Futbolcunun maaş beklentisi gibi talepler nedeniyle imzalar atılmazken, Beşiktaş bir kez daha devreye girdi ve oyuncuyu aldı.

ARAYIP SiSTEMiNi BiZZAT ANLATTI

Beşiktaş’ta görüşülen bazı isimlerle telefonda konuşan Valerien İsmael, Jackson Muleka’yla da irtibata geçti. Futbolcuya kafasındaki sistemi anlatan ve Weghorst ile nasıl değerlendireceğini ifade eden Fransız teknik adam, futbolcunun tercihinde önemli rol oynadı.

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BURNLEY DAHA FAZLA PARA ÖNERDi AMA...

Siyah beyazlı yönetim de Muleka ile masaya oturdu ve maç başı hariç 1.1 milyon Euro garanti ücret ile futbolcuyu ikna etti. Muleka’nın kulübü Standard Liege’e ise 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ile sonraki satıştan yüzde 15 pay ödenecek. Burnley ise futbolcu için 5 milyon Euro önermişti. Böylece İsmael’in girişimlerinin de etkisiyle, Kartal futbolcuyu adeta Burnley’nin elinden 1.5 milyon Euro daha az ödeyerek almış oldu.

WOUT WEGHORST İLK KEZ 10 NUMARA İLE SAHNEYE ÇIKACAK

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Weghorst kariyerinde ilk defa 10 numaralı formayı giyecek. Kariyerine Emmen’de 28 numara ile başlayıp sonrasında 9’a geçen Hollandalı futbolcu, Heracles’te ise 19 numara ile maçlara çıkmıştı. Alkmaar’da, Wolfsburg ve Burnley’de sadece 9 numarayı kullanan Weghorst, Beşiktaş’ta ise boşta olan eski numarasının yerine 10 numarayı tercih etti.